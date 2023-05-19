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НовостиНедвижимость19 мая 2023 2:35

ВТБ сообщил о перезапуске кредитования ИЖС хозспособом

С начала 2023 года россияне оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость на 16,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Учитывая растущий спрос в этом сегменте, банк с 18 мая перезапускает кредитование ИЖС хозспособом (своими силами) по сниженной ставке.

- В последние несколько лет индивидуальные дома – один из наиболее быстро растущих сегментов на рынке недвижимости. В 2023 году этот тренд продолжается, что оказывает влияние на динамику жилищного кредитования. По нашим прогнозам, к концу года объем рынка ипотеки на частное строительство увеличится почти на треть, до 180 млрд рублей. Учитывая растущий спрос, банк сфокусировался на развитии кредитования в сегменте ИЖС. Ранее мы запустили ипотеку на покупку домов по договору долевого участия, распространили льготное кредитование на возведение домов с подрядчиком, а с 18 мая перезапускаем кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что льготный кредит на строительство индивидуального дома хозспособом в банке доступен в рамках льготной ипотеки, запущенной в 2020 году. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется возведение объекта, а затем – построенный дом.