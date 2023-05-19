На Зеленый марафон зарегистрировалось рекордное число новосибирцев

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Всего на забеги зарегистрировалось свыше трех с половиной тысяч горожан – это рекордное число за всю историю проведения мероприятия в Новосибирске.

Зеленый Марафон пройдет в нашем городе в десятый раз. В этом году для участников представлены дистанции на 4,2 и 10 километров, а также отдельные забеги для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков концерты, спортивные и развлекательные активности. Кроме того, все участники, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша секретного приза.

Новосибирцы, которые не успели пройти онлайн-регистрацию, смогут зарегистрироваться в день события на Михайловской набережной и принять участие в забеге на выбранную дистанцию.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

- Символично, что рекордное число участников зарегистрировалось именно на юбилейный Зеленый Марафон. Сегодня это уже намного больше, чем просто забег – мы приглашаем всех на большой городской фестиваль. Кроме того, стойка регистрации будет работать и в день мероприятия, так что ожидаем, что число марафонцев увеличится.

Впервые на Зеленом марафоне будут работать волонтерские площадки – «Деменции нет», «Регистр донорства костного мозга», «Общество помощи людям с ОВЗ», а также фотозона «Лапа помощи» с четвероногими друзьями.