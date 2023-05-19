Авиарейсы Новосибирск – Ижевск получат субсидию от государства

Авиарейсы из Новосибирска в Ижевск получат субсидию от государства. Фото: Александр ГЛУЗ

Авиарейсы из Новосибирска в Ижевск получат субсидию от государства. Полеты будет совершать авиакомпания «Сибирь».

Перечень субсидируемых в 2023 году маршрутов в рамках постановления правительства РФ опубликован на сайте Росавиации.

Самолеты по направлению Новосибирск – Ижевск будут летать три раза в неделю. Субсидируемые рейсы планируют выполнять до конца 2023 года.

В примечании указано, что софинансирование со стороны Новосибирской области и Республики Удмуртия составит 61%.

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