Пробки в 6 баллов и массовые аварии сковали Новосибирск утром 19 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 19 мая проезд по Новосибирску затруднили пробки в 6 баллов. Также на дорогах города произошло сразу несколько аварий. На некоторых участках ограничено движение из-за ремонтных работ, что также провоцирует пробки.

По данным «2ГИС», не проехать по Станционной улице, Широкой, проезду Энергетиков и по площади Труда в обоих направлениях. Затруднено движение по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Из-за ДТП пробки на улицах Плахотного и Вертковской. ДТП и затор на Немирвича-Данченко. Пробка и авария на Октябрьском мосту.

На правом берегу ДТП и пробки на Большевиссткой и Кирова. Не проехать по улицам Никитина, Добролюбова и Восход.

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