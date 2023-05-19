В Новосибирске за 20 миллионов рублей продают помещение паба Amsterdam

В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. Информация размещена на популярном сайте объявлений.

Площадь помещения свободного назначения составляет 211 «квадратов». За него просят 20 миллионов рублей.

Объект находится по адресу Красный проспект, 17, то есть в самом центре города.

− Земля в собственности. Центр города первая линия, − уточнил продавец.

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