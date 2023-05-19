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НовостиОбщество19 мая 2023 0:38

В Новосибирске за 20 миллионов рублей продают помещение паба Amsterdam

Оно находится в центре города
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam.

В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. Информация размещена на популярном сайте объявлений.

Площадь помещения свободного назначения составляет 211 «квадратов». За него просят 20 миллионов рублей.

Объект находится по адресу Красный проспект, 17, то есть в самом центре города.

− Земля в собственности. Центр города первая линия, − уточнил продавец.

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