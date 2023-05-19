Один — соня, другой — егоза: у северных оленей из Новосибирского зоопарка родились детеныши

У северных оленей из Новосибирского зоопарка родились двое детенышей. Фото: Анна НОВИКОВА

У северных оленей из Новосибирского зоопарка родились двое детенышей. Они уже успели показаться на глаза посетителям, и попали в объектив постоянной гостье зверинца — Анне Новиковой.

Уже видно, что малыши оказались очень разными по характеру. Так, один из них решил скоротать время за сном — прямо посреди вольера, не обращая внимания на папарацци. А другой в это время обнюхал все закутки, попробовал на вкус все шишки, а потом ходил «хвостиком» за мамой, внимательно смотря, чем же она занимается.

Северные олени живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый оленёнок появился на свет в 2014 году. В настоящее время у нас живет группа — один самец и четыре самки. Северные олени имеют интересные отличия от других представителей оленевых. У них самки тоже с рогами. И если взрослые самцы сбрасывают рога в ноябре-декабре, после периода спаривания, то самки только в мае-июне, после рождения детёнышей.

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