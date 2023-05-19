В России снимут новый сериал про вирусологов, действие которого пройдет под Новосибирском

В России снимут новый сериал про вирусологов, действие которого будет разворачиваться под Новосибирском. Фото: iviru /vk.com/Team Films
В России снимут новый сериал про вирусологов, действие которого будет разворачиваться под Новосибирском. Главную роль исполнить Марина Александрова.
Главную роль исполнит Марина Александрова. Фото: iviru /vk.com/Team Films
— По сюжету опытный вирусолог Аня Маркова бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает в Новосибирск, чтобы работать в местном вирусологическом центре. На новом месте из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне фиксируется вспышка неизвестного вируса. Желая реабилитироваться за ошибки прошлого, Аня решает самостоятельно спасти деревню, — сообщает портал «Кино-театр. ру».
Режиссером стал Сергей Пикалов. Фото: iviru /vk.com/Team Films
Режиссером стал Сергей Пикалов, а сценаристом — Кирилл Притула. Сейчас съемки сериала уже стартовали.
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