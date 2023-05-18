Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду до 25 мая

Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду с 18 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду с 18 мая. Под отключение попадают 26 улиц в двух районах.

— Начинаем испытания на плотность и прочность тепловых сетей от ТЭЦ-5. Температура воды под повышенным давлением — не более 40 градусов, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под отключение попадают дома в на таких улицах как:

В Октябрьском районе — Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.

В Первомайском районе — 2-й Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского

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