Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду до 25 мая

Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду с 18 мая.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителям Октябрьского и Первомайского района Новосибирска отключат горячую воду с 18 мая. Под отключение попадают 26 улиц в двух районах.
— Начинаем испытания на плотность и прочность тепловых сетей от ТЭЦ-5. Температура воды под повышенным давлением — не более 40 градусов, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.
Под отключение попадают дома в на таких улицах как:
В Октябрьском районе — Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.
В Первомайском районе — 2-й Марата, Заречная, Красный Факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайской, Аксенова, Пожарского
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