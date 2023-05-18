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НовостиОбщество18 мая 2023 17:39

В центре Новосибирска до 9 июня сузили дорогу из-за аварии на теплотрассе

Ограничения ввели с 18 мая
Данила ШУЛЯК
Проезжую часть рядом со зданием Художественного музея сузили на 1,5 метра.

Проезжую часть рядом со зданием Художественного музея сузили на 1,5 метра.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Новосибирска на 1,5 метра сузили дорогу из-за аварии на теплотрассе. Ограничения движения по улице Свердлова продлятся до 9 июня. Об этом сообщили в муниципалитете города.

Проезжую часть сузили 18 мая. Это нужно, чтобы ООО «НТСК» починил теплотрассу.

Водителей призывают к внимательности — знаки и информационные щиты размещают не просто так.

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