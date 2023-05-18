Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге городов по числу пользователей Telegram

Новосибирск занял четвертое место в рейтинге городов по числу пользователей Telegram. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск занял четвертое место в рейтинге городов по числу пользователей Telegram. Это показало исследование, опубликованное на сайте Tgstat.

На первом месте расположилась Москва – на нее приходится 31,33% всех пользователей «Телеграм». Следом с существенным отрывом идет Санкт-Петербург − 12,59%. Третью строчку занял Екатеринбург с 2,49%.

Среди всех пользователей Telegram 2,14% − это жители Новосибирска.

− Среди городов-миллионников лидируют Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Казань, что отражается и на топе регионов, − говорится в исследовании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber