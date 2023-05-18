Новосибирск занял четвертую строчку в рейтинге городов по числу пользователей Telegram

Новосибирск занял четвертое место в рейтинге городов по числу пользователей Telegram.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирск занял четвертое место в рейтинге городов по числу пользователей Telegram. Это показало исследование, опубликованное на сайте Tgstat.
На первом месте расположилась Москва – на нее приходится 31,33% всех пользователей «Телеграм». Следом с существенным отрывом идет Санкт-Петербург − 12,59%. Третью строчку занял Екатеринбург с 2,49%.
Среди всех пользователей Telegram 2,14% − это жители Новосибирска.
− Среди городов-миллионников лидируют Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Казань, что отражается и на топе регионов, − говорится в исследовании.
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