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НовостиОбщество18 мая 2023 16:55

В Новосибирске на улице Ипподромской возведут 43-этажный небоскреб и оздоровительный комплекс

Высотка растянется на 150 метров от земли
Данила ШУЛЯК
На Ипподромской возведут небоскреб и оздоровительный центр.

На Ипподромской возведут небоскреб и оздоровительный центр.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 17 мая в мэрии Новосибирска прошел градостроительный совет, на котором обсуждали строительство небоскреба и оздоровительного комплекса на Ипподромской.

По словам участника сессии Антона Струлева, объект возведут на территории 0,36 гектара. На кровле оздоровительного центра сделают открытую площадку.

Центр будет состоять из 3 этажей, а небоскреб — из 43. Здание возвысится на 150 метров от земли.

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