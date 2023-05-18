«Выехал на парковку»: в Новосибирске иномарка сбила 8-летнего мальчика на велосипеде

В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Кировском районе Новосибирска иномарка сбила ребенка. ДТП случилось вечером в четверг, 18 мая.
— В 20:52 27-летний водитель автомобиля Suzuki Alto ехал по двору дома № 4 улицы Виктора Уса, где сбил 8-летнего мальчика на велосипеде, который выехал из-за припаркованного автомобиля, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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