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НовостиПроисшествия18 мая 2023 16:37

На трассе Болотное-Новосибирск столкнулись две фуры

Информации о пострадавших пока нет
Данила ШУЛЯК
На трассе столкнулись две фуры.

На трассе столкнулись две фуры.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе Р-255 Болотное-Новосибирск случилась авария с участием двух фур. О ДТП очевидец написал в группе АСТ-54 в четверг, 18 апреля.

Машина въехала в другую сзади. Фото: скриншот из паблика АСТ-54.

Машина въехала в другую сзади. Фото: скриншот из паблика АСТ-54.

Информации о пострадавших пока нет. В региональном ГИБДД аварию не прокомментировали.

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