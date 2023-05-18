На трассе Болотное-Новосибирск столкнулись две фуры

На трассе столкнулись две фуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе Р-255 Болотное-Новосибирск случилась авария с участием двух фур. О ДТП очевидец написал в группе АСТ-54 в четверг, 18 апреля.

Машина въехала в другую сзади. Фото: скриншот из паблика АСТ-54.

Информации о пострадавших пока нет. В региональном ГИБДД аварию не прокомментировали.

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