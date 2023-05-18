«Будешь гореть в огне»: в Новосибирской области сотрудница почты избила 84-летнюю старушку

Старушка повздорила с сотрудницей почты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коченевском районе Новосибирской области избили пожилую женщину. Старушка 84 лет пришла на почту и поругалась с сотрудницей.

— В июле 2022 года потерпевшая пришла на почту в деревне Коченевского района, чтобы оплатить электроэнергию. Оплатив коммунальные платежи, она сказала сотруднику отделения про свою пенсию, которую она не получила. После этого у них начался словесный конфликт, который закончился нанесением побоев пожилой старушке, — сообщили в пресс-службе Коченевского районного суда.

По словам пострадавшей, сотрудница почты оскорбила ее и кинула вслед квитанции. На что старушка ответила: «Будешь гореть в огне, никто тебя тушить не будет».

В итоге бабушка отсудила за побои 25 тысяч рублей. Кроме этого, сотрудницу почты оштрафовали еще на 5 тысяч.

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