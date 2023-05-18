В Новосибирске на Мочищенском шоссе перевернулась легковушка. Фото: "АСТ-54" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске на Мочищенском шоссе перевернулась легковушка. ДТП случилось вечером в четверг, 18 июня.

— На Мочищенском шоссе кроссовер Infiniti столкнулся с Toyota Sprinter Carib и универсал перевернулся на крышу, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В ДТП никто не пострадал. Фото: "АСТ-54"

Из-за ДТП собралась пробка, однако, к счастью, как позже сообщили в ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — пояснили в городской Госавтоинспекции.

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