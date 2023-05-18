Приятное солнце: 20 мая в Новосибирске потеплеет до +20

В субботу потеплеет до +20! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суббота порадует новосибирцев солнцем и долгожданным теплом, которого мы не чувствовали с прошлой недели. 20 мая синоптики обещают ночью +4…+6 градусов, а уже днем — +18…+20.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит +1…+6 градуса, местами заморозки до -2, днем — +18…+23 градуса. Будет также ясно, преимущественно без осадков.

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