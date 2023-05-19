Снимайте куртки: 19 мая в Новосибирске потеплеет до +18

Перед выходными в Новосибирске потеплеет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске с каждым днем становится все теплее. И под конец рабочей недели, 19 мая, синоптики обещают ночью +2…+4 градуса, а уже днем — +16…+18.
— Будет небольшая облачность, без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит 0…+5 градуса, местами заморозки до -5, днем — +14…+19 градусов. Будет также небольшая облачность и без осадков.
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