Снимайте куртки: 19 мая в Новосибирске потеплеет до +18

Перед выходными в Новосибирске потеплеет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с каждым днем становится все теплее. И под конец рабочей недели, 19 мая, синоптики обещают ночью +2…+4 градуса, а уже днем — +16…+18.

— Будет небольшая облачность, без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит 0…+5 градуса, местами заморозки до -5, днем — +14…+19 градусов. Будет также небольшая облачность и без осадков.

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