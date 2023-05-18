В доме в Октябрьском районе Новосибирска обрушился пол

Дом признали подлежащим сносу еще в декабре 2022 года. Фото: СУ СК по НСО.
Следователи Новосибирска начали проверку после того, как в доме Октябрьского района обрушился пол. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 18 апреля.
— В жилом доме в Октябрьском районе обрушился пол. Горожане живут в аварийном здании, которое признали непригодным и подлежащим сносу в декабре 2022 года, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.
Следователь уже побывал на месте и поговорил с жителями. Сотрудники ведомства оценят, насколько законны действия чиновников, отвечающих за переселение новосибирцев из непригодного дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер