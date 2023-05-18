Новосибирские школьницы промышляли воровством на переменах

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В 12:24 в магазине Кировского района за хищение трёх баночек лимонада бойцами ГБР-76 были задержаны трое школьников. Вызванные на место происшествия родители оплатили стоимость украденного детьми напитка.

В 15:32 в Железнодорожном районе за кражу шоколадок «Киндер» из супермаркета бойцами ГБР-75 была задержана 12-летняя девочка. Ущерб, причиненный кражей, возместила её мама, а ребенок был отпущен.

Спустя два часа в этом же магазине бойцами ГБР была задержана другая несовершеннолетняя в возрасте 13 лет. Как и её предшественница, школьница пыталась украсть десерты «Киндер» и «Нутелла». В ходе разбирательства было установлено, что обе девочки - одноклассницы, подружки, и являются ученицами расположенной рядом школы. Кражи они совершали во время переменок между уроками. Из магазина воровку тоже забрала мама, оплатившая причинённый кражей ущерб.

Трое мальчишек в возрасте 11 и 12 лет были задержаны гвардейцами вчера в 16:41 в магазине Кировского района. В этот раз они пытались украсть лимонад и конфеты «Рафаэлло», а утром того же дня были замечены за хищением жевательных резинок и зажигалки. Родители подростков компенсировали ущерб за обе кражи детей.

Ещё трое подростков были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ вечером, около 18 часов. В Ленинском районе двое мальчиков украли из магазина пачку чая, а в Железнодорожном школьник пытался похитить шоколад и наушники. Поскольку родители возместили материальный ущерб, и этих детей передавать детей в полицию не стали.

Кроме несовершеннолетних, за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за попытки хищений из магазинов были задержаны ещё 14 взрослых людей - семь мужчин и семь женщин.