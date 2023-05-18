В Новосибирске на парковках Красного проспекта бесплатное время сократится в два раза

Теперь бесплатная парковка сократится вдвое.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске на парковках Красного проспекта с 20 июня в два раза сократится бесплатное время. Об этом сообщили в муниципалитете.
Сейчас бесплатно припарковать машину там можно на полчаса, но теперь это время урежут до 15 минут. А стоянка на парковках по адресам Красный проспект, 165, Гоголя, 18 и Орджоникидзе, 18б будет платной с момента въезда.
Теперь на 15 минут бесплатно можно будет припарковаться на парковках по адресам:
• Красный проспект, 18;
• Красный проспект, 25;
• Красный проспект, 38;
• Красный проспект, 65;
• Красный проспект, 66/59;
• Красный проспект, 68;
• Красный проспект, 77;
• Красный проспект, 86/77б, к. 1;
• Красный проспект, 90, 92, 94;
• Красный проспект, 159.
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