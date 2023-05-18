В Новосибирске на парковках Красного проспекта бесплатное время сократится в два раза

Теперь бесплатная парковка сократится вдвое. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на парковках Красного проспекта с 20 июня в два раза сократится бесплатное время. Об этом сообщили в муниципалитете.

Сейчас бесплатно припарковать машину там можно на полчаса, но теперь это время урежут до 15 минут. А стоянка на парковках по адресам Красный проспект, 165, Гоголя, 18 и Орджоникидзе, 18б будет платной с момента въезда.

Теперь на 15 минут бесплатно можно будет припарковаться на парковках по адресам:

• Красный проспект, 18;

• Красный проспект, 25;

• Красный проспект, 38;

• Красный проспект, 65;

• Красный проспект, 66/59;

• Красный проспект, 68;

• Красный проспект, 77;

• Красный проспект, 86/77б, к. 1;

• Красный проспект, 90, 92, 94;

• Красный проспект, 159.

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