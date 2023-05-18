20 мая новосибирцы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды. Фото: Александр ГЛУЗ

Жителей Новосибирска приглашают бесплатно проверить здоровье сосудов и сердца. Для этого 20 мая состоятся акция «Сердечная суббота». Пройдет она во всех поликлиниках города и области. О том, как важно следить за сердечно-сосудистой системой и контролировать артериальное давление, рассказали замминистра регионального здравоохранения Елена Аксенова, а также главный кардиолог региона Оксана Дуничева.

Эксперты отмечают, что в НСО снижается смертность от болезни системы кровообращения. Этот показатель в 2022 году упал на 15 %, если сравнивать с 2021. Но при этом причиной смерти по-прежнему в большинстве случаев остаются сердечно-сосудистые заболевания. Число таких недугов растет. К примеру, только инфарктов в регионе стало больше на 35%, а инсультов на 24,4%.

По данным Оксаны Дуничевой, гипертонией страдают примерно 60% сибиряков. Многие из них прекрасно знают о своем диагнозе. Примечательно, что гипертония часто протекает без явной симптоматики. Поэтому врачи называют недуг «молчаливым убийцей».

Елена Аксенова подчеркнула, что задача регионального здравоохранения – сохранить качественную жизнь населения. А выявить недуги позволить регулярная и своевременная диспансеризация.

– Особенно в молодом возрасте, когда клинических проявлений нет, человека ничего не беспокоит, но скрининговые методы уже позволяют заподозрить риски появления этих заболеваний, можно скорректировать образ жизни, провести определенные профилактические мероприятия и вообще избежать появления болезни, - говорит Елена Аксенова.

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