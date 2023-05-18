«Я просто в диком ужасе»: сибирячка ищет школьников, разбивших ей окно булыжником

Жительница Новосибирска ищет школьников, разбивших ей окно булыжником. Фото: предоставлено Светланой.

У жительницы Новосибирска, живущей в доме 39 на улице Кошурникова, неизвестные разбили окно. О предполагаемых хулиганах ей рассказали очевидцы.

– Это произошло 17 мая, около 21:30-21:40. Предварительно, булыжник бросили 2 школьника, лет 11-12. Так сообщил прохожий, который видел этих ребят. После грохота они бежали в сторону 41 дома, – объяснила КП-Новосибирск сибирячка.

Женщина добавила, что в шоке от произошедшего. Она надеется, что о ЧП узнают родители хулиганов и примут меры.

– В доме у меня маленький ребенок, что, если бы этот булыжник залетел бы в дом? Я в диком ужасе просто! Очень надеюсь, что этих товарищей найдут! – говорит жительница Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber