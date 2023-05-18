Более 63 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства 2024 года в Новосибирске

Более 63 тысяч новосибирцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года. Фото: мэрия Новосибирска

Более 63 тысяч новосибирцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет о Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году местные жители выбирают название для нового парка в пойме реки Ини. На его территории обустроят пешеходные дорожки, экотропы, скейтпарк, смотровые площадки и многое другое. В парке планируют организовать гребной клуб и дождевой сад.

− Для того чтобы парк в пойме реки Ини начали благоустраивать в следующем году, нужно принять участие во Всероссийском голосовании и выбрать для него название, − подчеркнули в мэрии.

Напомним, внести свой вклад в улучшение облика города можно до 31 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber