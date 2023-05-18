Заведующая аптечного пункта, получившая взятку, предстанет перед судом в Новосибирской области

Заведующая аптечного пункта, получившая взятку, престанет перед судом в Новосибирской области.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирской области буду судить заведующую аптечным пунктом. Женщине вменяют получение взятки в значительном размере. Ранее в отношении нее возбудили и расследовали уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.
– Следствие установило, что с 2017 по 2021 годы заведующая аптечным пунктом при медучреждении занималась закупкой лекарств и медицинских изделий для нужд больницы. Она получила взятку от директора одного из ООО в размере около 67 тысяч рублей, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
Деньги эти, уточнили в СК, нужны были для того, чтобы выбрать этого общество в качестве основного поставщика лекарств и медицинских изделий. Переводил директор фирмы их заведующей на счет.
Вину женщина в содеянном в ходе следствия не признала. Известно, что ее имущество арестовали.
На директора фирмы, который дал взятку, тоже возбудили и расследовали уголовное дело. Его уже рассматривают в суде.
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