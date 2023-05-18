Новосибирская прокуратура выявила отставание в строительстве двух поликлиник

Прокуратура приедет еще раз. Фото: прокуратура НСО.
В Новосибирске прокурор Октябрьского района Дмитрий Цуканов проверил, как строят поликлиники на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 18 мая.
— Из-за отставания от графика работ прокурор объявил предостережение представителю частного партнера, — пояснили в региональной прокуратуре.
Поликлиники возводят по государственно-частному партнерству. Прокуратура района продолжит контролировать ход работ — уже запланированы очередные выезды на объекты.
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