Пять млн рублей в лотерее выиграла продавец из Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 5 млн рублей. Известно, что сибирячка, которой крупно повезло, работает продавцом. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

Женщина поделилась, что получает небольшую зарплату, поэтому и решилась на лотерею. На выигрыш она планирует сделать ремонт, а также помочь двум дочкам. Женщина также задумывается о смене работы и переезде. Для того, чтобы увеличить шансы на победу, женщина покупала по 10 билетов за раз.

Жительница Новосибирска стала победительницей специального тиража, приуроченного ко Дню Победы. Суперприз она разделила еще с одним участником. Выигрыш сибирячки составил 5 млн рублей.

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