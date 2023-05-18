Экс-директору новосибирского оборонного завода вынесли приговор за растрату. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области вынесли приговор экс-директору новосибирского оборонного завода. Его обвинили в растрате. Судили бывшего руководителя сразу по нескольким частям статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как уточнили в Искитимском районном суде, дело рассматривали в закрытом режиме. Связано это с тем, что рассмотрение его в суде чревато разглашением гостайны или же иной охраняемой законом информации. А именно служебной тайны в области обороны.

Суд признал экс-директора виновным и назначил ему 2 года в колонии общего режима. В зале суда бывшего руководителя взяли под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber