Вторая киргизская авиакомпания запускает полеты из Оша в Новосибирск

Вторая авиакомпания из Киргизии запускает полеты из Оша в Новосибирск. Фото: Александр ГЛУЗ

Вторая авиакомпания из Киргизии − Aero Nomad Airlines, запускает полеты из Оша в Новосибирск. Об этом сообщили на сайте аэропорта Толмачево.

Самолеты по этому направлению начнут летать с 24 мая. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю.

− Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320, − уточнили в Толмачево.

Рейс Ош – Новосибирск будет вылетать в 22:30 по вторникам. В столице Сибири он приземлится в 02:10 среды. Вылет из Новосибирска запланирован на 03:30. В Оше пассажиры окажутся в 05:20. Указано местное время для каждого аэропорта.

Авиасообщение между Новосибирском и Ошем также осуществляет киргизская авиакомпания Avia Traffic Company.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber