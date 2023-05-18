В Новосибирске гэбээровцы задержали нарушителя с ножом: он пытался пробраться на особо охраняемый объект

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошел 17 мая в 21:20 в Ленинском районе г. Новосибирск.

Дежуривший на посту охранник заметил, что на территорию объекта со стороны эстакады пытается проникнуть посторонний мужчина. Гвардеец незамедлительно вызвал на место происшествия группу быстрого реагирования Агентства и принял меры к задержанию нарушителя. В 21:27 совместными силами охранников ГВАРДИИ и бойцов ГБР-75 нарушитель был задержан и передан сотрудникам Росгвардии. При досмотре у задержанного был изъят нож.