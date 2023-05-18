9 азиатских дикуш и 16 савок выпустили сотрудники Новосибирского зоопарка в дикую природу. Фото: Новосибирский зоопарк.

В Новосибирской области в дикую природу выпустили редких птиц, появившихся в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Пернатых отпустили сотрудники Новосибирского зоопарка совместно с сотрудниками института систематики и экологии животных СОО РАН. В дикую природу выпустили азиатских дикуш и савок.

– В Маслянинском районе Новосибирской области мы выпустили девять азиатских дикуш, – рассказал старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Шило. – На территории Карасукского и Баганского районов выпустили 16 савок. Среди них как половозрелые, так и молодые птицы. Каждая из них была окольцована. В этом году получено разрешение на выпуск 50 птиц (30 савок и 20 дикуш).

Как рассказали в Новосибирском зоопарке, к каждому выпуску тщательно готовятся. Делается все, чтобы птицы прекрасно себя чувствовали и быстро адаптировались. Для дикуш, к примеру в лесу делают площадки для прикорма. На них насыпают зерновую и ягодную смеси. Сперва птицы какое-то время находятся на этих площадках, а после все же разлетаются. После чего в лесу начинается новый этап их жизни.

– Дикуша находится под угрозой исчезновения, занесена в Красную книгу. Резервная, сибирская, популяции создается для того, чтобы сохранить редкий вид, – уточнили в зоопарке.

Популяция савок, к сожалению, тоже сокращается. Причем стремительно, по всему ареалу. Эти небольшие утки пугливы, чувствительны к малейшим изменениям в привычной среде, избирательны в пище. Вид находится под угрозой исчезновения.

За птицами тщательно следили и готовили к выпуску. Фото: Новосибирский зоопарк.

Министр Минприроды НСО Евгений Шестернин добавил, что за всеми выпущенными птицами хорошо следили.

– Они быстро адаптируются, пару раз взлетят на ветку и будут в нужной форме для жизни, которая прячет, а не подкидывает еду, спокойный сон и размножение, – сказал министр.

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