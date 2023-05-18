У жителей Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключат горячую воду 19 мая

В домах Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключат горячую воду 19 мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В домах Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключат горячую воду 19 мая. Это связано с проведением испытаний теплосетей по зоне ТЭЦ-3.

− Испытания в круглосуточном режиме продлятся с 19 по 26 мая. Отключение горячей воды продлится с 19 по 31 мая (максимальный срок), − сообщили в мэрии города.

Температура воды начала снижаться еще днем 17 мая.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что при испытаниях не исключены разрывы трубопроводов и размывы грунта.

Где отключат горячую воду:

− в Кировском районе − по ул. Комсомольской, ул. Чигорина, ул. Герцена, ул. Оловозаводской (Северо-Чемской ж/м), ул. Урманова, ул. Саввы Кожевникова, ул. Аникина, ул. Обогатительной, ул. XX Партсъезда (мкр. «Бугринская роща»), в ЖК «Черемушки», по ул. Бетонной, ул. Бурденко, ул. Мира, ул. Тульской, ул. Архитектурной, ул. Блока, переулкам: Успенского и Черкасским, ул. Беловежской, ул. Палласа, ул. Петухова, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Дмитрия Шмонина, ул. Виктора Уса, ул. Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский ж/м), в Акатуйском ж/м, ЖК «Матрешкин двор», по Северному проезду;

− в Ленинском районе − по ул. Степной, ул. Вертковской, в Станиславском ж/м, по ул. Петропавловской (от ул. Степной до ул. Немировича-Данченко), ул. Тихвинской, ул. Станиславского (от площади Станиславского до ул. Немировича-Данченко), ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Ударной, ул. Тульской, ул. Немировича-Данченко (от ул. Троллейной до ул. Ватутина).

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