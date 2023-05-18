Новосибирские онкохирурги спасли пенсионера, который перенес четыре различных рака

Врачи диагностировали у пенсионера первично-множественный рак. Фото: Центр имени академика Мешалкина
Новосибирские онкохирурги успешно прооперировали 82-летнего мужчину, перенесшего четыре различных рака. Об этом сообщили в Центре имени академика Мешалкина.
Пенсионер приехал в Новосибирск из Алтайского края. Врачи диагностировали у него первично-множественный рак.
− В 2010 и 2017 годах его уже оперировали по поводу опухолей двух разных отделов кишечника, и после радикального хирургического лечения оба процесса никак себя не проявляли. Но в конце 2022 года у пациента одновременно обнаружили два новых рака различных гистологических типов: в нисходящем отделе ободочной кишки и левой почке, − сообщили в НМИЦ Мешалкина.
Новые опухолевые очаги обнаружили на ранней стадии. Однако ни одно медучреждение не решалось взять на себя ответственность и провести операцию – все из-за почтенного возраста мужчины. Кроме того, у него были и другие серьезные проблемы со здоровьем, среди которых ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда и сахарный диабет второго типа.
Новосибирские специалисты приняли решение удалить две опухоли сразу через единственный разрез. Операция прошла успешно – хирурги смогли сохранить почку пациенту.
Пенсионер прошел курс антибактериальной терапии и восстановительный процесс, после чего его отпустили домой.
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