«Вылови и пей!»: новосибирских школьников возмутила гусеница, найденная в компоте из столовой

Новосибирских школьников возмутила гусеница, найденная в компоте из столовой. Фото: предоставлено Валерией.

В Новосибирске учащихся одной из школ возмутило питание, которое выдают им в столовой. В компоте школьники обнаружил мертвую гусеницу. Они сфотографировали ее и опубликовали в соцсети.

– Родители отдают деньги за питание детей, а в итоге дети получают это…, – возмутились школьники в «АСТ-54».

Комментаторы негодования автора поста не разделили. Они отметили, что гусеница могла попасть в сухофрукты нечаянно. И ничего критичного, на их взгляд, в этом нет.

– Эх, сколько было съедено гусениц вместе с яблоками... Какие нежные дети пошли. Вылови и пей, – написали новосибирцы.

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