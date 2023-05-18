«Вылови и пей!»: новосибирских школьников возмутила гусеница, найденная в компоте из столовой

Новосибирских школьников возмутила гусеница, найденная в компоте из столовой. Фото: предоставлено Валерией.
В Новосибирске учащихся одной из школ возмутило питание, которое выдают им в столовой. В компоте школьники обнаружил мертвую гусеницу. Они сфотографировали ее и опубликовали в соцсети.
– Родители отдают деньги за питание детей, а в итоге дети получают это…, – возмутились школьники в «АСТ-54».
Комментаторы негодования автора поста не разделили. Они отметили, что гусеница могла попасть в сухофрукты нечаянно. И ничего критичного, на их взгляд, в этом нет.
– Эх, сколько было съедено гусениц вместе с яблоками... Какие нежные дети пошли. Вылови и пей, – написали новосибирцы.
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