На дороге Здвинск-Барабинск в Новосибирской области введут ограничения движения

Временные ограничения движения введут на дороге между Здвинском и Барабинском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Временные ограничения движения введут на дороге между Здвинском и Барабинском. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог региона.
Подрядчик отремонтирует следующие участки проезжей части: км 33+500 – км 35+389, км 43+219 – км 45+926. Рабочие полностью обустроят выравнивающий и верхний слои дорожного полотна, а также сделают обочины из щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, им предстоит ликвидировать пучинообразования на ремонтируемых отрезках.
− Дорога была построена в 1977 году. Общая протяженность 61 км, из которых в асфальте 14 км, остальное − черный щебень − находится в неудовлетворительном состоянии, − подчеркнули в ТУАД.
В 2022 году «Новосибирскавтодор» обновил четыре километра дороги − участки км 72+506 − км 75+006 и км 78+625 − км 80+125.
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