Около Вознесенского собора в Новосибирске установят памятник Николаю Чудотворцу

Памятник должны установить к 20 июня 2023 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Памятник Николаю Чудотворцу установят около Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.
Скульптура расположится напротив центрального входа в сквер «Нарымский» со стороны улицы Челюскинцев.
− МАУ «Горзеленхоз» заключил муниципальные контракты с подрядными организациями, которые выполнят работы по устройству основания для памятника и его установке, − уточнили в муниципалитете.
Памятник должны установить к 20 июня 2023 года.
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