Новосибирские спасатели сняли наручники с 16-летнего подростка

В Новосибирске спасатели помогли освободить руку 16-летнего подростка от наручников. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли освободить руку 16-летнего подростка от наручников. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».

Помощь несовершеннолетнему понадобилась днем 17 мая. Его правая рука оказалась «в ловушке».

Подросток обратился в аварийно-спасательный отряд «Западный» службы МАСС.

− С помощью слесарного инструмента спасатели открыли замок и сняли наручники с руки. Медицинская помощь подростку не потребовалась, − отметили в публикации.

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