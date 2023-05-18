В Новосибирской области директор фирмы пыталась вывезти из страны свыше 6 млн рублей

В Новосибирской области директору фирмы, пытавшейся вывезти из страны 6 млн, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области суд вынес приговор за контрабанду наличных. В ней обвинили директора одной из фирм. Она пыталась вывезти и страны более 6 млн рублей в ручной клади, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

– Суд установил, в марте 2022 года подсудимая при прохождении процедуры таможенного контроля на таможенном в аэропорту Толмачево осуществила незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС без декларирования наличных денежных средств в размере более 6 млн рублей и 382 тыс. тенге Республики Казахстан. Это более чем в 5 раз превысило сумму, разрешенную к вывозу из страны без уведомления таможенных органов, – уточнили в ведомстве.

Суд признал руководителя виновной. Ей назначили штраф в размере свыше 466 тысяч рублей. А деньги, которые она незаконно хотела вывезти, конфисковали в счет государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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