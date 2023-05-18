«Открылась дверь, и вылетел комок»: жительница Новосибирска спасла кролика, выброшенного посреди проезжей части

Жительница Новосибирска спасла кролика, выброшенного посреди проезжей части. Фото: предоставлено Татьяной.

Жительница Новосибирска спасла кролика, которого кто-то выбросил посреди проезжей части. Если бы не девушка, малыш мог погибнуть. Историей Татьяна поделилась с КП-Новосибирск.

– Возвращалась вчера домой из города, и на светофоре передо мной стояла машина. Когда начал загораться зелёный свет светофора для нас, у впереди стоящей машины открылась дверь, и вылетел комок. Я просто выбежала и начала его доставать из-под своей машины. Малыш был без агрессии, не кусался. Он очень сильно испугался, как и я, – рассказала девушка.

Татьяна добавила, что проконсультировалась на счет найденыша со специалистом в зоомагазине. Там ей сказали, что это – мальчик, породистый и молодой.

Девушка разместила о кролике объявление в соцсети, чтобы найти ему дом. Почти сразу же нашлась новая хозяйка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber