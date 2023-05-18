В Новосибирске компания не выплатила бывшему работнику 250 тысяч рублей зарплаты

При увольнении сибиряку не выплатили заработную плату. Фото: Даниил ОПАРИН

Судебные приставы Октябрьского района Новосибирска взыскали с компании в пользу бывшего работника 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Мужчина работал в компании по малоэтажному строительству. При увольнении сибиряку не выплатили заработную плату. Не дождавшись денег, он обратился в суд.

− В добровольном порядке решение суда должник не исполнил. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на банковские счета и имущество неплательщика, − отметили в публикации.

Руководителя организации предупредили, что за неисполнение судебного решения ему грозит уголовная ответственность. После этого бывшему работнику выплатили положенную сумму.

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