В двух районах Новосибирска установят новые дорожные камеры

В Заельцовском и Калининском районах Новосибирска установят новые дорожные камеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заельцовском и Калининском районах Новосибирска установят новые дорожные камеры. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ НСО «Управление контрактной системы». На покупку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД готовы потратить 20,4 миллиона рублей.

Одна из камер появится на пересечении улиц Фадеева, Окружной и Рекордного переулка. Вторая – на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Холодильной.

Новые комплексы будут фиксировать такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости движения, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией и так далее.

Заявки принимают до 24 мая 2023 года.

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