В Новосибирске перекроют центр города из-за Крестного хода 21 мая

Центр Новосибирска перекроют из-за Крестного хода в День славянской письменности и культуры 21 мая. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Центр Новосибирска перекроют из-за Крестного хода в День славянской письменности и культуры 21 мая. Проект постановления опубликован на сайте мэрии города.

Ограничения вводят на период сбора участников мероприятия и проведения самого Крестного хода. Так, с 11:00 до 12:00 будет перекрыта улица Советская на участке от улицы Достоевского до улицы Гоголя. С 12:00 до 13:00 закроют улицу Гоголя от площади Лунинцев до улицы Мичурина.

Также нельзя будет проехать по улицам Красный проспект, Крылова, Державина и другим.

В проекте постановления говорится, что в городе будет ограничена стоянка транспортных средств.

− Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения с 7.00 до 14.00 час. 21.05.2023 в местах проведения Крестного хода, − постановили в мэрии.

В местах проведения Крестного хода будут дежурить эвакуаторы и тягачи технической помощи.

КАКИЕ УЧАСТКИ БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ:

С 11:00 до 12:00 по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.

С 12:00 до 13:00 по ул. Гоголя на участке от площади Лунинцев до ул. Мичурина.

С 12:00 до 14:00: по Красному проспекту на участке от ул. Писарева до ул. Колыванской; по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; по ул. Орджоникидзе от ул. Мичурина до Вокзальной магистрали; по Вокзальной магистрали от ул. Орджоникидзе до проспекта Димитрова; по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Октябрьской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Коммунистической на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Свердлова на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Спартака на участке от ул. Серебренниковской до ул. Советской; по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака; по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход.

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