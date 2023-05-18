Утром 18 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 18 мая проезд по Новосибирску затруднили пробки в 6 баллов. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.
Затруднено движение по площади Труда в обоих направлениях, пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Не проехать по Станиславского, Котовского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на проспекте Карла Маркса и Октябрьском мосту.
На правом берегу не проехать по улице Большевистской, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Движение по улице Восход тоже затруднено.
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