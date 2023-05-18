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НовостиОбщество18 мая 2023 1:21

Утром 18 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки

Рассказываем, на каких улицах самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Утром 18 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки.

Утром 18 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 мая проезд по Новосибирску затруднили пробки в 6 баллов. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, по каким улицам сегодня не проехать.

Затруднено движение по площади Труда в обоих направлениях, пробки на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков. Не проехать по Станиславского, Котовского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Титова, Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на проспекте Карла Маркса и Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по улице Большевистской, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Движение по улице Восход тоже затруднено.

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