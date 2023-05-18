В подъезде дома в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска. ЧП произошло на улице Лежена вечером 17 мая.
Оказалось, что скончался 41-летний мужчина. По данному факту следователи начали проверку.
− Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится доследственнная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер