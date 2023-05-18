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НовостиПроисшествия18 мая 2023 0:43

В подъезде дома в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп мужчины

Проводится доследственная проверка
Анастасия ХРОМЫХ
Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска.

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска. ЧП произошло на улице Лежена вечером 17 мая.

Оказалось, что скончался 41-летний мужчина. По данному факту следователи начали проверку.

− Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится доследственнная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут процессуальное решение.

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