В подъезде дома в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп мужчины

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Труп мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов в Дзержинском районе Новосибирска. ЧП произошло на улице Лежена вечером 17 мая.

Оказалось, что скончался 41-летний мужчина. По данному факту следователи начали проверку.

− Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится доследственнная проверка по факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в подъезде одного из многоквартирных домов в Дзержинском районе, − сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по региону.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут процессуальное решение.

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