Новосибирские волонтеры выхаживают выпавших из гнезд бельчат

Волонтеры Новосибирского центра реабилитации диких животных спасают бельчат, выпавших из гнезд. Фото: Сибкрай.ru\Алиса Богомолова

Волонтеры Новосибирского центра реабилитации диких животных спасают бельчат, выпавших из гнезд. Как правило, беспомощных малышей находят на улице прохожие и уже они передают их зоозащитникам.

— Буквально вчера я забрала у людей двоих бельчат на Шлюзе и одного в Бердске. Сейчас у меня четыре травмированных бельчонка, пять малышей и один подросток. И если за прошлое лето к нам в Центр поступило 46 бельчат, то на сегодняшний день я приняла уже, наверное, больше 25-ти бельчат. А ведь еще июнь не настал, — рассказала изданию Сибкрай.ru куратор ЦРДЖ Алиса Богомолова.

Как пояснил орнитолог Алексей Яновский, связана такая проблема может быть, в частности, с агрессивностью сорок. По словам ученого, эти птицы часто воруют птенцов у скворцов, но за их отсутствием вполне могли перейти на бельчат. Да и гнезда скворцов и белок — похожи.

Детенышей, которых сейчас выхаживают волонтеры, позже планируют перевезти за город. Там есть специальные вольеры с бельчатниками и кормушками, куда прибегают белки «с улицы», которые смогут помочь подросшим бельчатам адаптироваться к самостоятельной жизни.

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