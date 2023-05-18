Мама-оцелот из Новосибирского зоопарка отказалась кормить своего малыша

В Новосибирском зоопарке мама-оцелот отказалась кормить своего малыша. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке мама-оцелот отказалась кормить своего малыша. На помощь ему пришли сотрудники зверинца.

— Самка не стала кормить малыша, и нам пришлось забрать его на искусственное вскармливание, — рассказала зоолог Юлия Коновалова. — Первое время малыша через соску кормили молочной смесью. Когда маленькому оцелоту исполнился 21 день, мы начали постепенно приучать его к взрослой, мясной пище.

Сейчас котенку уже три месяца. Девочку назвали Стешей. Сейчас кушает она уже самостоятельно, растет энергичной и игривой.

В Новосибирском зоопарке оцелоты живут с 1973 года. Первые котята в нашем зоопарке родились в 1977. До того момента ни в одном из зоопарков СССР оцелоты не размножались. Заслуживает отдельного упоминания самец Рамс, он прожил долгую жизнь и стал отцом 25 детёнышей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber