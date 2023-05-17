В Новосибирске руководителя МКУ «Калининский» Сергея Кулешова отправили в колонию на 7 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске руководителя МКУ «Калининский» Сергея Кулешова отправили в колонию на 7 лет. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере и использовании своих служебных полномочий вопреки интересов службы.

По версии следствия, с января 2018 года по октябрь 2019 года Сергей Кулешов заключил контракты на уборку снега в Калининском районе с несколькими подрядчиками. При этом он получил взятку более, чем в 100 тысяч рублей, за «общее покровительство» и подписание актов приемки работ без проверки оказанных услуг. В 2020 году он организовал создание фиктивных документов при установке тактильно-визуальных индикаторов в здании детского сада, за что получил уже более 2, 8 миллионов рублей.

Задержали Кулешова в июле 2020 года, его отправили в СИЗО, а через год отправили под домашний арест. В 2022 году дело рассматривал Калининский районный суд, но в итоге дело вернули в прокуратуру.

Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион 472 тысячи рублей.

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