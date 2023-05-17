Алтайский пенсионер из ревности избил и запер в квартире знакомую

Пенсионер угрожал знакомой ножом.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Рубцовске Алтайского края пенсионер на почве ревности запер знакомую в квартире. Сейчас он и сам может оказаться взаперти. О происшествии пишет Толк.
Как сообщили следователи Алтайского края, возможного преступника обвиняют в незаконном лишении человека свободы и угрозе убийством.
Инцидент случился еще в июле 2022 года. Алтаец 61 года выпивал в своей квартире со знакомой, когда начался скандал из ревности. Опьяненный спиртным и любовными чувствами пенсионер схватил кухонный нож и начал угрожать женщине, а после избил и запер в квартире.
На следующий день мужчина выпустил знакомую, но это не помогло — дело уже передали в суд.
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