Погода на последний звонок в Новосибирске 25 мая 2023: будет холодно, но сухо

Погода на последний звонок в Новосибирске 25 мая 2023 будет прохладной, но сухой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода на последний звонок в Новосибирске 25 мая 2023 будет прохладной, но сухой. Синоптики обещают понижение температуры до +7 градусов.

— В четверг, 25 мая, температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем потеплеет до +13…+14 градусов. Будет облачно с прояснениями, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, — сообщает сервис Яндекс. Погода.

Сервис «Гисметео» дает более оптимистичный прогноз и обещает температуру воздуха до +19 градусов и пасмурную погоду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber