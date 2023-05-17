Под Новосибирском черные копатели разоряют кладбище

Останки людей видны из-за обмелевшего водохранилища. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Под Новосибирском вновь оголилось кладбище Старого Бердска, которое находится на Новосибирском водохранилище. Из-за обмеления останки сибиряков видны прохожим. Возможностью поживиться пользуются черные копатели.

— По данным метрических книг, ежегодно на кладбище хоронили около 200 человек, вплоть до 40-х годов прошлого столетия, — рассказала сотрудница местного музея Татьяна Свиридова порталу «Бердск онлайн».

Сейчас по могилам предков бердчан бродят черные археологи. С помощью металлоискателей они пытаются найти драгоценности, которые хоронили вместе с людьми.

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