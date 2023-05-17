В Новосибирске бывшего бухгалтера СИЗО обвиняют в мошенничестве

В Новосибирске судят бывшего бухгалтера СИЗО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзержинский районный суд Новосибирска рассматривает дело бывшей сотрудницы СИЗО. Ее обвиняют по двум статьям — о мошенничестве с использованием служебного положения и об использовании фальшивых документов.

— По данным следователей, обвиняемая купила подложные документы. В них были указаны завышенные траты на проезд в отпуск. Тем самым она похитила у ГУФСИН России по региону 27 тысяч рублей, — сообщили в органе.

В суде 16 мая опросили подсудимую, представителя потерпевшего и свидетеля. Бывшей сотруднице СИЗО могут грозить срок до шести лет и арест до шести месяцев по двум статьям.

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